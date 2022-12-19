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В ЕС заявили о трудности наложения новых санкций
ЕС "близок к пределу своих возможностей" для наложения новых санкций на Россию, сообщили агентству Reuters представители союза после согласования девятого пакета ограничений.
"Сейчас мы осторожны с санкциями, чтобы не зайти так далеко, чтобы полностью повредить европейскую экономику", - сказала посол Чехии в ЕС и председатель на саммитах стран союза Эдита Хрда.
По данным Reuters, против дальнейших санкций внутри ЕС выступают Бельгия, Греция и Венгрия. При этом введенная санкциями предельная цена на нефть была "скорректирована" с учетом пожеланий Греции и Кипра.
"Все труднее становится вводить санкции, которые достаточно сильно ударят по России, без чрезмерного сопутствующего ущерба для ЕС", - сообщил агентству представитель правительства Бельгии.
Последний пакет антироссийских санкций был утвержден странами союза на прошлой неделе. Под действие ограничений подпали горнодобывающий сектор и банки России.
Никакие "трудности" не помешали принять все предыдущие пакеты санкций. Если чего-то хотят в Вашингтоне, пределов для ЕС нет.
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