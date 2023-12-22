В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке во время экскурсии

Как пишут местные СМИ, языковой скандал произошёл в Ратушной аптеке в историческом центре Таллина. Это туристическое место, и гид привёл туда группу воспитанников детского сада.

В рамках экскурсии дети расфасовывали травяные сборы по именным пакетикам. При этом они начали петь новогоднюю песню, однако работники аптеки "возмущённо прервали пение".