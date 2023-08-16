В Эстонии хотят ограничить право голоса россиян и белорусов

В Эстонии захотели ограничить право голоса россиян и белорусов на местных выборах. Решение об ограничении связано с возможной угрозой из-за украинского конфликта.



"Мы действительно считаем, что граждане этого государства не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии", - считает министр Калле Лаанет.



Только для этого им придется менять конституцию государства, согласно которой все зарегистрированные на территории Эстонии совершеннолетние лица имеют право голосовать.