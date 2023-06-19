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В Эстонии оппозиция вынесла вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

В Эстонии оппозиция вынесла вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

В начале внеочередного заседания Рийгикогу председатель оппозиционной партии "Отечество" Урмас Рейнсалу передал законопроект о недоверии премьер-министру Кае Каллас, подписанный депутатами Эстонской консервативной народной партии, Центристской партии и "Отечества".

"Очень необычно, что такой вотум недоверия инициируется всего через несколько месяцев после прихода правительства к власти. Однако личные шаги премьер-министра и политика правительства также имели прецеденты", - отметил Рейнсалу.

В документе, подписанном всеми оппозиционными депутатами, говорится, что действия правительства усугубляют демографический кризис, что правительство не имеет мандата на повышение налогов, что риторика премьер-министра, сравнивающая оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема, и что коалиция пытается привести парламент в равновесие.

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