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В Эстонии острая нехватка водителей

В Эстонии острая нехватка водителей

По состоянию на конец сентября только в Кассе по безработице было размещено более 150 онлайн-предложений, среди которых в основном вакансии для водителей грузовиков, автобусов или такси, а также водителей международных перевозок.

В то же времяоколо 1500 человек, последней работой которых было управление транспортным средством или погрузчиком, числятся безработными.

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