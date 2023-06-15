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В Эстонии предложили снести собор Александра Невского

В Эстонии предложили снести собор Александра Невского

С инициативойснести собор Александра Невского выступил депутат эстонского парламента Марио Кадастик (Партия реформ). По его словам, на месте снесенного собора нужен парк.

"Есть одно надоедливое здание, из-за которого этого парка больше нет - Невский собор. Это также символ московской власти, Московского патриархата и рупор тамошней политики. Может снесли бы? Заменили бы это чудовище на парк с кустами роз и зеленью? Что вы думаете?" - написал Кадастик на своей странице в соцсети.

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