В Эстонии предупредили о захвате планеты нейросетью

Пока Илон Маск и другие мастодонты IT-индустрии призывают запретить дальнейшее обучение систем искусственного интеллекта (ИИ), эстонских айтишников поглотили апокалиптичные предчувствия.

Так, сооснователь Skype Яан Таллинн опасается, что, если не перестать "учить" нейросети такие как ChatGPT, произойдет непоправимое, а именно вымирание всего живого на Земле.

"Мое главное беспокойство - захват планеты продвинутым ИИ так же, как люди захватили ее у других гоминид, и, как следствие, вымирание всей биологической жизни здесь", -приводит слова Таллинна газета Potimees.