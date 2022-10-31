В Эстонии пропадают могильные плиты на месте захоронения советских воинов

В Эстонии появляются все новые способы борьбы с памятью.



Так на уже снесенных некогда памятниках советским воинам в волости Ляэнеранна были установлены могильные плиты.



Однако плиты начали исчезать. Накануне стало известно о таком происшествии в поселении Тууди. На исчезнувшей плите были имена захороненных на этом месте солдат.



Теперь останки намерены перезахоронить. Когда это будет и куда их перенесут - не ясно.