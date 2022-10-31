ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Эстонии пропадают могильные плиты на месте захоронения советских воинов

В Эстонии пропадают могильные плиты на месте захоронения советских воинов

В Эстонии появляются все новые способы борьбы с памятью.

Так на уже снесенных некогда памятниках советским воинам в волости Ляэнеранна были установлены могильные плиты.

Однако плиты начали исчезать. Накануне стало известно о таком происшествии в поселении Тууди. На исчезнувшей плите были имена захороненных на этом месте солдат.

Теперь останки намерены перезахоронить. Когда это будет и куда их перенесут - не ясно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все