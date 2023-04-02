ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Эстонии с каждым годом все меньше свиней

В Эстонии с каждым годом все меньше свиней

За 10 лет в Эстонии поголовье свиней сократилось на 20 %, и вскоре страна не сможет сама себя обеспечивать этим мясом. Такими данными с эстонскими СМИ поделилась председатель правления Эстонского кооператива по разведению племенных свиней Ану Хелленурме.

На эстонских фермах ежегодно выращивается на продажу на 50-70 тыс. свиней меньше, чем раньше. При такой прогрессии трудно говорить о нормальном обеспечении страны свининой собственного производства.

В 2023 году в Эстонии пройдет конференция свиноводов в Тарту, приуроченная к столетию основания Эстонского общества свиноводов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все