В Эстонии с каждым годом все меньше свиней

За 10 лет в Эстонии поголовье свиней сократилось на 20 %, и вскоре страна не сможет сама себя обеспечивать этим мясом. Такими данными с эстонскими СМИ поделилась председатель правления Эстонского кооператива по разведению племенных свиней Ану Хелленурме.

На эстонских фермах ежегодно выращивается на продажу на 50-70 тыс. свиней меньше, чем раньше. При такой прогрессии трудно говорить о нормальном обеспечении страны свининой собственного производства.