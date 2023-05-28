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В Эстонии все чаще крадут алкоголь... женщины!

В Эстонии все чаще крадут алкоголь... женщины!

В первые месяцы 2023 года во всех крупных городах Эстонии участились случаи насилия, также значительно выросло число краж в магазинах. Об этом сообщила охранная фирма Viking Security.

При этом число краж, совершенных женщинами, резко выросло. Как указал руководитель службы охраны Юхан Айа, этой весной женщины все чаще пытаются украсть в магазинах спиртные напитки.

"Крепкий алкоголь - типичная цель воров, но если водку или коньяк из магазина обычно пытаются вынести мужчины, то этой весной довольно часто этим занимаются и женщины", - сказал Айа.

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