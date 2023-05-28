В Эстонии все чаще крадут алкоголь... женщины!

В первые месяцы 2023 года во всех крупных городах Эстонии участились случаи насилия, также значительно выросло число краж в магазинах. Об этом сообщила охранная фирма Viking Security.

При этом число краж, совершенных женщинами, резко выросло. Как указал руководитель службы охраны Юхан Айа, этой весной женщины все чаще пытаются украсть в магазинах спиртные напитки.