В Эстонии выросла смертность, связанная с употреблением алкоголя

С 2018 года в Эстонии увеличилось потребление алкоголя, говорится в ежегодном отчете Института развития здоровья.



Кайре Иннос, директор по исследованиям Института развития здоровья, рассказала в программе "Пульс" на Радио 2, что если в 2013 году было зарегистрировано 443 смерти от алкоголя, то в 2021 году их было 595.



Иннос утверждает, что эстонцы стали больше пить, потому что якобы стали жить лучше и алкоголь стал доступнее. По ее словам, это одна из причин того, что за последние годы в Эстонии возросло количество смертей, связанных с алкоголем. В последний раз такой уровень был в 2008 году.



В то же время очевидно, что свою роль в этом росте сыграла пандемия коронавируса.



Есть, однако, и хорошая новость - несколько снизилось потребление алкоголя среди молодежи. Согласно последнему отчету, употребляли алкоголь 10% подростков в возрасте 11-15 лет по сравнению с 23% 20 лет назад.