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В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией

В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией

У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять "угрозу" для восточного фланга НАТО. С таким утверждением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сославшаяся на оценки эстонской разведки.

"По оценкам нашей разведки, это произойдет через три-пять лет, это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", - заявила Каллас.

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