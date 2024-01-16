В Европе назвали срок подготовки к конфликту с Россией

У Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять "угрозу" для восточного фланга НАТО. С таким утверждением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сославшаяся на оценки эстонской разведки.