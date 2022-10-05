В Финляндии завершился "ленинопад"

Забавно, что именно эту статую Ленина в 1979 году городу подарил Таллин. Стало быть, финны отказались от подарка соседей.

Впрочем, статуя Ленина в Финляндии может и последняя, но барельефов и памятных досок с ним хватает. Кстати, не будь Ленина, может и Финляндии бы не было: в 1917-м именно Ленин и Троцкий высказались за независимость бывшего Великого Княжества, и 28 декабря ЦК партии большевиков одобрил отделение Финляндии от России.