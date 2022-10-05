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В Финляндии завершился "ленинопад"
Последнюю в стране статую вождя мирового пролетариата сегодня демонтировали и отправили в какой-то музей на "хранение". Бюст Ильича стоял в городе Котка.
Забавно, что именно эту статую Ленина в 1979 году городу подарил Таллин. Стало быть, финны отказались от подарка соседей.
Впрочем, статуя Ленина в Финляндии может и последняя, но барельефов и памятных досок с ним хватает. Кстати, не будь Ленина, может и Финляндии бы не было: в 1917-м именно Ленин и Троцкий высказались за независимость бывшего Великого Княжества, и 28 декабря ЦК партии большевиков одобрил отделение Финляндии от России.
Но финны, как и многие жители стран Балтийского моря, не любят слово "благодарность".
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