Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Германии "боевые" трансгендеры атаковали дом главы Минюста ФРГ

В Германии "боевые" трансгендеры атаковали дом главы Минюста ФРГ

В Германии "боевые" трансгендеры атаковали дом главы Минюста ФРГ Марко Бушмана.

Нападение было совершено почти две недели назад, но только сейчас о нем стало известно. Нападавшие разукрасили стены и разбили окна. Леворадикальные ресурсы сообщили о том, что ответственны за это трансгендеры.

Экстремисты заявили, что нападение является протестом против предложенного Бушманом закона "о самоопределении".

Они выразили свое недовольство "трансфобским влиянием на проект закона" и требуют защиты прав трансгендерных и квир-людей.