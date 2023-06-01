3.64 BYN
В Германии "боевые" трансгендеры атаковали дом главы Минюста ФРГ
В Германии "боевые" трансгендеры атаковали дом главы Минюста ФРГ Марко Бушмана.
Нападение было совершено почти две недели назад, но только сейчас о нем стало известно. Нападавшие разукрасили стены и разбили окна. Леворадикальные ресурсы сообщили о том, что ответственны за это трансгендеры.
Экстремисты заявили, что нападение является протестом против предложенного Бушманом закона "о самоопределении".
Они выразили свое недовольство "трансфобским влиянием на проект закона" и требуют защиты прав трансгендерных и квир-людей.