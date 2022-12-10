В Германии допускают отключения электричества зимой

"Даже если можно избежать полного отключения электроэнергии, существует угроза так называемых "краткосрочных отключений" на 90 минут, говорится в статье.



Немецкие власти допускают краткосрочные отключения электроэнергии в ряде регионов в зимний период, пишет BILD со ссылкой на доклад, который был подготовлен для правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг.



Крупные предприятия, потребляющие много электроэнергии, могут отключить от сетей на период до 1,5 часа. Также вероятны отключения некоторых районов городов. В документе отмечается - меры контролируемые и направлены на стабилизацию энергосетей.

