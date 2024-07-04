В Германии мужчина нашел на улице 16 400 евро и вернул их владельцу

55-летний житель Любека обратился в полицию с сумкой, которую он нашел в районе местной школы. Внутри были пачка наличных и удостоверение личности.

Владельца сумки быстро нашли - им оказался иностранный учитель, который накопил эти деньги для поддержки детей за границей. Полицейские вернули ему все вещи, а мужчина, нашедший сумку, отказался от вознаграждения и ушел.