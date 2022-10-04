В Германии отказываются от "зеленой" энергии

В последние годы Германия ведет активную работу по защите окружающей среды, в том числе отказывается от использования бурого угля, поскольку это вредит экологии. Однако в ситуации с газовым кризисом страна вынуждена вновь прибегнуть к "вредному" способу получения электроэнергии.