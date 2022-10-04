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В Германии отказываются от "зеленой" энергии

В Германии отказываются от "зеленой" энергии

Из-за энергетического кризиса немцы вводят в строй угольные электростанции.

В последние годы Германия ведет активную работу по защите окружающей среды, в том числе отказывается от использования бурого угля, поскольку это вредит экологии. Однако в ситуации с газовым кризисом страна вынуждена вновь прибегнуть к "вредному" способу получения электроэнергии.

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