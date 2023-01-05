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В Германии предлагают отменить срок годности для продуктов

В Германии предлагают отменить срок годности для продуктов

Каждый год в ФРГ на мусорку отправляется 11 млн тонн продуктов питания. Бороться с этим решил глава общества по защите прав потребителей Петер Хаук.

Он отметил, что в большинстве случаев в мусорку отправляются продукты хоть и с истёкшим сроком годности, но вполне пригодные к употреблению.

В связи с этим Хаук предлагает упразднить понятие "срок годности", а вместо него писать на упаковке дату производства или фразу "качество продукта гарантировано до…"

Предложение уже направлено министру сельского хозяйства.

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