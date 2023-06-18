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В Германии призвали убрать нацистских орлов с правительственных зданий
Представители Социал-демократической партии Германии задумались, что символ нацистов, развешанный по всему городу, это неправильно.
"Символам национал-социалистов не место на общественных зданиях", - отметил сторонник инициативы, депутат от СДПГ Мартин Ривуар.
Имперские орлы сохранились на трех из 50 государственных учреждений, возведенных в период с 1930 по 1950 год.
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