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В Германии призвали убрать нацистских орлов с правительственных зданий

В Германии призвали убрать нацистских орлов с правительственных зданий

Представители Социал-демократической партии Германии задумались, что символ нацистов, развешанный по всему городу, это неправильно.

"Символам национал-социалистов не место на общественных зданиях", - отметил сторонник инициативы, депутат от СДПГ Мартин Ривуар.

Имперские орлы сохранились на трех из 50 государственных учреждений, возведенных в период с 1930 по 1950 год.

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