ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Германии захотели ввести новый закон о смене пола

В Германии захотели ввести новый закон о смене пола

"Акт о самоопределении" облегчит юридическую процедуру по смене пола, имени и фамилии в документах.

Законопроект позволит немецким гражданам с 14 лет без решения суда менять паспортные данные в рамках трансгендерного перехода. Лица до 14 лет смогут сделать то же самое при наличии письменного разрешения от их родителей или опекунов.

"Мы сделали еще один большой шаг вперед с "Актом о самоопределении" в борьбе против дискриминации трансгендеров, интерсексуалов и небинарных персон", - заявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Лиза Паус.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все