В Германии захотели ввести новый закон о смене пола

"Акт о самоопределении" облегчит юридическую процедуру по смене пола, имени и фамилии в документах.

Законопроект позволит немецким гражданам с 14 лет без решения суда менять паспортные данные в рамках трансгендерного перехода. Лица до 14 лет смогут сделать то же самое при наличии письменного разрешения от их родителей или опекунов.