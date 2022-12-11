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В Германии заявили о неспособности армии защитить Берлин
В случае серьезного военного конфликта немецкая армия сможет защитить только маленький город вроде Аугсбурга, заявил глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
Он подчеркнул, что страны НАТО готовы к обороне только из-за наличия сильного союзника в лице США. А Европа обороноспособна только частично.
"Бундесвер? Раньше у него было более двух тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин", - считает Хаун.
Знаете, спокойнее, когда у Германии меньше оружия, чем когда его больше.
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