В случае серьезного военного конфликта немецкая армия сможет защитить только маленький город вроде Аугсбурга, заявил глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.



Он подчеркнул, что страны НАТО готовы к обороне только из-за наличия сильного союзника в лице США. А Европа обороноспособна только частично.



"Бундесвер? Раньше у него было более двух тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин", - считает Хаун.



Знаете, спокойнее, когда у Германии меньше оружия, чем когда его больше.