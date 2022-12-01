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В Германии заявляют о "критической точке" из-за украинских беженцев
В своей статье для издания Die Welt политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль написал о быстро приближающейся "критической точке", к которой приближается немецкое общество из-за потока украинских беженцев.
"Настроение раздраженное, и не исключено вскипание", - предупреждает Пауль.
По словам политика, первые признаки того, что немецкое общество приближается к "критической точке", проявляются тогда, когда беженцев начинают "классифицировать" по принципу: "Да - украинцам, и нет - иракцам и эритрейцам".
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