В Германии заявляют о "критической точке" из-за украинских беженцев

В своей статье для издания Die Welt политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль написал о быстро приближающейся "критической точке", к которой приближается немецкое общество из-за потока украинских беженцев.

По словам политика, первые признаки того, что немецкое общество приближается к "критической точке", проявляются тогда, когда беженцев начинают "классифицировать" по принципу: "Да - украинцам, и нет - иракцам и эритрейцам".