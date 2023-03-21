В Ирландии в женскую тюрьму отправили трансгендера, который угрожал запытать, изнасиловать и убить собственную мать.

Трансгендера зовут Барби Кардашьян, а при рождении звали Габриэл Алехандро Джентил. Свидетельство о смене пола получил в 2020 году, хотя никаких операций не делал и даже гормоны не принимает. Приговор - пятьс половиной лет. Будет сидеть с женщинами.