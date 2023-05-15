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В Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

В Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

Бизнесмен Питер Кейси заявил, что его некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и подожгликакие-то бандиты и пообещал восстановить помещение, пишетDonegal Daily.

В полиции уточнили, что начали расследование. В его рамках, в частности, установят мотивы преступления.

В Ирландию с февраля 2022 года приехали свыше 70 тыс. беженцев из Украины.

Случайный поджог или намек украинцам?

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