В Испании нашли заряженную бомбу наполеоновских времен

Археологи обнаружили снаряд во время реставрационных работ в замке Пенискола на востоке страны. Посмотреть на находку прибыла группа оперативного центра, занимающаяся обезвреживанием взрывчатых веществ.

И не зря.

Специалисты установили, что ядро диаметром 310 сантиметров и весом 76 килограммов было произведено более 200 лет назад.