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В Испании нашли заряженную бомбу наполеоновских времен
Археологи обнаружили снаряд во время реставрационных работ в замке Пенискола на востоке страны. Посмотреть на находку прибыла группа оперативного центра, занимающаяся обезвреживанием взрывчатых веществ.
И не зря.
Специалисты установили, что ядро диаметром 310 сантиметров и весом 76 килограммов было произведено более 200 лет назад.
А главное — снаряд был до сих пор заряжен порохом. Поэтому его осторожно вывезли на полигон и взорвали. То, что осталось, передали в городской археологический музей.
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