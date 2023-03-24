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В Испании нашли заряженную бомбу наполеоновских времен

В Испании нашли заряженную бомбу наполеоновских времен

Археологи обнаружили снаряд во время реставрационных работ в замке Пенискола на востоке страны. Посмотреть на находку прибыла группа оперативного центра, занимающаяся обезвреживанием взрывчатых веществ.

И не зря.

Специалисты установили, что ядро диаметром 310 сантиметров и весом 76 килограммов было произведено более 200 лет назад.

А главное — снаряд был до сих пор заряжен порохом. Поэтому его осторожно вывезли на полигон и взорвали. То, что осталось, передали в городской археологический музей.

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