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В Испании узаконили зоофилию?

В Испании узаконили зоофилию?

Член Европарламента от Франции Аурелия Бенье раскритиковала поправки в испанское законодательство о защите животных, отметив, что они создают "юридическую неясность", фактически разрешая гражданам половые сношения с животными.

"Испанский парламент внес в законодательство поправки, предусматривающие уголовную ответственность за половые сношения с животными. Неоднозначный новый текст предусматривает, что такие половые акты являются преступными только в том случае, если животное получает телесные повреждения, однако сам по себе (половой) акт не осуждает", - говорится в обращении парламентария.

Депутат призвала обратить внимание на ситуацию, вызывающую обеспокоенность у организаций по защите прав животных, так как в предыдущей редакции закона "сексуальная эксплуатация животных считалась незаконной в самом широком смысле".

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