В Испании узаконили зоофилию?

Член Европарламента от Франции Аурелия Бенье раскритиковала поправки в испанское законодательство о защите животных, отметив, что они создают "юридическую неясность", фактически разрешая гражданам половые сношения с животными.

"Испанский парламент внес в законодательство поправки, предусматривающие уголовную ответственность за половые сношения с животными. Неоднозначный новый текст предусматривает, что такие половые акты являются преступными только в том случае, если животное получает телесные повреждения, однако сам по себе (половой) акт не осуждает", - говорится в обращении парламентария.