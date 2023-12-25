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В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста и пришел в тюрьму

В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста и пришел в тюрьму

24-летний молодой человек по имени Марио заявил, что не хочет встречать Рождество в одиночестве, и потому попросил его арестовать, чтобы он мог присоединиться к другим заключенным.

Озадаченная тюремная полиция вызвала военный патруль. Карабинеры увезли Марио домой и вернули на режим домашнего ареста. Теперь итальянец ожидает суда по обвинению в побеге.

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