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В Италии задержали босса мафии "Коза Ностра", которого разыскивали 30 лет

В Италии задержали босса мафии "Коза Ностра", которого разыскивали 30 лет

Босс итальянской мафии Маттео Мессину Денаро скрывался от правосудия с 1993 года.

Преступник был пойман во время прохождения терапии в одной из частных клиник Ла-Маддалены.

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