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В Израиле газеты вышли с черными первыми полосами в знак протеста против судебной реформы
Ведущие газеты в Израиле вышли во вторник с черными первыми полосами, оплаченными в качестве рекламы компаниями высоких технологий, которые выступили против судебной реформы. Первый закон в ее рамках был принят Кнессетом (парламент страны) 24 июля.
Так, первые полосы газет Yediot Aharonot, Haaretz, Calcalist и Israel Hayom ниже шапки с названием и датой окрашены в сплошной черный цвет. Внизу добавлена подпись "Локомотив Израиля не сдается. Протест [отрасли] высоких технологий" и мелким шрифтом добавлено приводится надпись "Реклама". Газета The Jerusalem Post отмечает, что рекламные полосы оплачены израильским движением Hi-tech protest, в которое входят представители высокотехнологичных компаний, включая генеральных директоров, венчурных инвесторов, индивидуальных предпринимателей и штатных сотрудников сферы высоких технологий.
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