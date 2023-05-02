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В Калифорнии заставляют учителей скрывать смену пола детьми от их семей
Калифорнийская учительница Элизабет Мирабелли подала иск против своей школы из-за того, что руководство требовало от нее врать родителям насчет смены пола школьниками.
Согласно иску Мирабелли, школьный округ K-8 обязывал учителей "без колебаний" принимать самопровозглашенную трансгендерную идентичность ребенка и скрывать ее от "подозрительных" родителей.
Как-то не верится, что школьники "меняли пол" по своей воле.
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