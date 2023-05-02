ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Калифорнии заставляют учителей скрывать смену пола детьми от их семей

В Калифорнии заставляют учителей скрывать смену пола детьми от их семей

Калифорнийская учительница Элизабет Мирабелли подала иск против своей школы из-за того, что руководство требовало от нее врать родителям насчет смены пола школьниками.

Согласно иску Мирабелли, школьный округ K-8 обязывал учителей "без колебаний" принимать самопровозглашенную трансгендерную идентичность ребенка и скрывать ее от "подозрительных" родителей.

Как-то не верится, что школьники "меняли пол" по своей воле.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все