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В Канаде могут вычеркнуть Fox News из сетки кабельного телевещания по жалобе ЛГБТК+

В Канаде могут вычеркнуть Fox News из сетки кабельного телевещания по жалобе ЛГБТК+

Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу обисключении американского телеканала Fox News изсетки вещания кабельного телевидения. Стакой просьбой обратилась группа позащите прав ЛГБТК+ после заявлений, сделанных ведущим канала Такером Карлсоном вотношении трансгендеров. Обэтом сообщает канадская пресса.

"Карлсон сделал ложное заявление отом, что трансгендеры "нацелены" нахристиан. Позиционирование трансгендеров вэкзистенциальной оппозиции христианству- это подстрекательство кнасилию вотношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя",- передает содержание письма организации National Post.

Авторы письма также отметили, что информация опредоставлении льгот трансгендерам при трудоустройстве также является дезинформацией, пишет издание.

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