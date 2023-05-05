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В Канаде могут вычеркнуть Fox News из сетки кабельного телевещания по жалобе ЛГБТК+
Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу обисключении американского телеканала Fox News изсетки вещания кабельного телевидения. Стакой просьбой обратилась группа позащите прав ЛГБТК+ после заявлений, сделанных ведущим канала Такером Карлсоном вотношении трансгендеров. Обэтом сообщает канадская пресса.
"Карлсон сделал ложное заявление отом, что трансгендеры "нацелены" нахристиан. Позиционирование трансгендеров вэкзистенциальной оппозиции христианству- это подстрекательство кнасилию вотношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя",- передает содержание письма организации National Post.
Авторы письма также отметили, что информация опредоставлении льгот трансгендерам при трудоустройстве также является дезинформацией, пишет издание.
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