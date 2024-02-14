В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей подарить молодоженам по 1,2 тыс. долларов

Девушка по имени Сьюзан планировала провести роскошную свадьбу на 60 тыс. долларов. Для сбора средств она потребовала от каждого гостя подарить по 1,2 тыс. долларов. Идею организации такого торжества ей посоветовал экстрасенс.

Большинство родных и друзей отказались от такого требования - подарить молодоженам требуемую ими сумму согласились только восемь человек. Невеста пришла в ярость и решила не только отменить "эксклюзивную свадьбу", но еще и расстаться с возлюбленным. Сьюзан объявила о своем решении в соцсетях и заявила, что не считает свое требование к гостям "чем-то особенным".