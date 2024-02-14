ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей подарить молодоженам по 1,2 тыс. долларов

В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей подарить молодоженам по 1,2 тыс. долларов

Девушка по имени Сьюзан планировала провести роскошную свадьбу на 60 тыс. долларов. Для сбора средств она потребовала от каждого гостя подарить по 1,2 тыс. долларов. Идею организации такого торжества ей посоветовал экстрасенс.

"Поскольку наша любовь была похожа на сказку, мы хотели устроить экстравагантную пышную свадьбу. Местный экстрасенс порекомендовал нам выбрать самый дорогой вариант", - рассказала она.

Большинство родных и друзей отказались от такого требования - подарить молодоженам требуемую ими сумму согласились только восемь человек. Невеста пришла в ярость и решила не только отменить "эксклюзивную свадьбу", но еще и расстаться с возлюбленным. Сьюзан объявила о своем решении в соцсетях и заявила, что не считает свое требование к гостям "чем-то особенным".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все