В Канаде приняли пугающее решение об эвтаназии

В Канаде придумали пугающий способ решить проблему с засильем наркоманов, пишет Spiked. Вместо того чтобы лечить их, в стране решили распространить на них действие программы эвтаназии.

С марта 2024 года право на эвтаназию получат люди, страдающие психическими заболеваниями. А в эту категорию попадают и пациенты с расстройствами от злоупотребления психоактивными веществами.