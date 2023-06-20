В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина. Гранитный памятник был установлен во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района.

Его разместили там в конце 1960-х годов. Первый космонавт приезжал в Киев в апреле 1966 года.