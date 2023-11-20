В Китае женщины впервые смогут стать пилотами палубных самолетов

Военно-морские силы НОАК в последние годы большое внимание уделяют подготовке будущих асов палубной авиации, формируя новую систему комплектования. Одна из новаций - в этом году впервые в число кандидатов вошли женщины.

В Китае действует 14 юношеских авиационных школ, их выпускники получают преимущество при поступлении в основной вуз - Университет морской авиации ВМС НОАК. Всего в стране набор абитуриентов ведут в 31 регионе.