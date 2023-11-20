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В Китае женщины впервые смогут стать пилотами палубных самолетов

В Китае женщины впервые смогут стать пилотами палубных самолетов

Военно-морские силы НОАК в последние годы большое внимание уделяют подготовке будущих асов палубной авиации, формируя новую систему комплектования. Одна из новаций - в этом году впервые в число кандидатов вошли женщины.

В Китае действует 14 юношеских авиационных школ, их выпускники получают преимущество при поступлении в основной вуз - Университет морской авиации ВМС НОАК. Всего в стране набор абитуриентов ведут в 31 регионе.

Кандидатов выбирают среди выпускников общеобразовательных средних школ, военных и гражданских вузов, студентов, прошедших военную службу. В следующем году в систему набора войдут выпускники вузов, имеющие степень магистра.

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