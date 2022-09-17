В Латвии более 70 % жителей намерены начать жестко экономить. Первыми под удар попала брендовая одежда класса люкс.



Более того, по результатам опроса, проведенного компанией Kantar, 57 % латвийцев откажутся от развлекательных мероприятий и абонементов на услуги в сфере отдыха.



На чем еще будут экономить в Латвии?



49 % опрошенных в течение ближайших 12 месяцев откажутся от улучшения жилищных условий,



48 % ограничат социальную активность,



45 % жителей будут реже покупать новую одежду,



41 % сократят расходы, связанные с хобби.



40 % респондентов откажутся от возможностей получения образования и столько же участников опроса будут пытаться экономить электричество,



31 % решили экономить на продуктах питания.