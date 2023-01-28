3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Латвии некому работать
В Латвии на рынке труда слишком много вакансий - работать некому. В Государственном агентстве занятости их зарегистрировано более 18 тысяч, сообщила директор ведомства Эвита Симсоне. По латвийским меркам это действительно много.
Наибольшая доля вакансий приходится на должности средней и низкой квалификации, что объясняется высокой текучестью кадров.
Фактический уровень безработицы в Латвии на конец декабря составил 7,1%
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов