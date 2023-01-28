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В Латвии некому работать

В Латвии некому работать

В Латвии на рынке труда слишком много вакансий - работать некому. В Государственном агентстве занятости их зарегистрировано более 18 тысяч, сообщила директор ведомства Эвита Симсоне. По латвийским меркам это действительно много.

Наибольшая доля вакансий приходится на должности средней и низкой квалификации, что объясняется высокой текучестью кадров.

Фактический уровень безработицы в Латвии на конец декабря составил 7,1%

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