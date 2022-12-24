В Латвии объяснили причину высокой инфляции. Виновата бедность

Высокая инфляция в Латвии обусловлена не только "внешними факторами", но и "структурными проблемами экономики", заявил в эфире Латвийского телевидения глава Центробанка Мартиньш Казакс.

Под структурными проблемами Казакс имеет в виду низкую конкуренцию или же ее отсутствие в ряде отраслей. Кроме того, латвийские предприятия не способны сократить издержки за счет роста производства на фоне подорожания энергоносителей (Но это все "умные слова").

Истинная причина кроется в том, что население Латвии бедное. А довели его до бедности латвийские руководители еще задолго до энергетического кризиса.

"Тот факт, что мы бедны, во многом и объясняет более высокую инфляцию, то есть у нас и энергия, например, отопление дома, и продукты питания занимают большую долю в корзине товаров и услуг", - сказал Казакс, добавив, что доля расходов жителей Латвии на продукты питания и оплату счетов гораздо больше, чем в других странах ЕС.

При этом Центробанк не ожидает "глубокого экономического спада", полагая, что замедление экономического роста будет "относительно коротким и неглубоким".