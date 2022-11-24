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В Латвии предлагают читать русскую литературу на других языках

В Латвии предлагают читать русскую литературу на других языках

В то времякак на Западе завидуют русским, что те могут читать великие произведения на языке оригинала, в Латвии считают, что это ни к чему.

С предложением не изучать русский, даже как третий иностранный и не читать русскую литературу в оригинале,выступил латвийский финансист Гирт Рунгайнис.

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