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В Латвии самые дорогие в странах Балтии медикаменты

В Латвии самые дорогие в странах Балтии медикаменты

Аптеки в Латвии продают лекарства значительно дороже, чем в Литве и Эстонии, рассказал TV24 глава Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний Валтерс Болевичс.

По его словам, в 83 % случаев с заводов поступают самые дешевые лекарства. Но в результате наценок оптовых продавцов и аптек препараты становятся очень дорогими.

Таким образом, латвийские аптеки взвинчивают цены на дешевые лекарства, поскольку это разрешают местные законы.

"У нас в Латвии самая высокая цена - дороже, чем в Литве, дороже, чем в Эстонии. И это определяется правилами кабинета министров нашей любимой страны, которые определяют, насколько оптовик и аптека могут поднять максимальную цену", - говорит Болевичс.

Однако эти правила не менялись последние 20 лет. А вот покупательская способность за это время изменилась существенно.

Цена на медикаменты для покупателя формируется из цены производителя, наценки оптовика, аптечной наценки и налога на добавленную стоимость (НДС). Так, в Латвии самый высокий НДС на лекарства - 12 %. В Литве этот налог составляет 5 %, в Эстонии - 9 %.

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