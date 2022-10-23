В Латвии самые дорогие в странах Балтии медикаменты

Аптеки в Латвии продают лекарства значительно дороже, чем в Литве и Эстонии, рассказал TV24 глава Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний Валтерс Болевичс.

По его словам, в 83 % случаев с заводов поступают самые дешевые лекарства. Но в результате наценок оптовых продавцов и аптек препараты становятся очень дорогими.

Таким образом, латвийские аптеки взвинчивают цены на дешевые лекарства, поскольку это разрешают местные законы.

"У нас в Латвии самая высокая цена - дороже, чем в Литве, дороже, чем в Эстонии. И это определяется правилами кабинета министров нашей любимой страны, которые определяют, насколько оптовик и аптека могут поднять максимальную цену", - говорит Болевичс.

Однако эти правила не менялись последние 20 лет. А вот покупательская способность за это время изменилась существенно.