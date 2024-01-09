В Литве фермеры разжигают костры на площадях в знак протеста

Полиция запретила фермерам разжечь костер у здания правительства Литвы. Однако аграрии намерены использовать технику, чтобы их услышали.

"Костер разжечь запретили. Ничего, мы приедем сюда с тракторами", - сообщил один из инициаторов акции член совета по сельскому хозяйству Йонас Вилёнис.

В понедельник в Литве началась акция протеста фермеров. Ее участники разжигают в районных центрах костры, чтобы привлечь внимание общественности.