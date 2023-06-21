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В Литве госслужащих хотят готовить к мобилизации - на всякий пожарный
Сделать обязательным курс гражданского сопротивления для госслужащих предложил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Лауринас Касчюнас.
Согласно зарегистрированной им поправке к закону о государственной службе, госслужащие, которые ранее не посещали программы мобилизации и мобилизации гражданского сопротивления, а также учебные программы военного времени, должны будут сделать это в течение года после поступления на госслужбу.
"Учитывая текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе, все государственные служащие должны получить знания о мобилизации, поддержке принимающей страны и гражданском сопротивлении. Каждый из них должен знать, как вести себя во время мобилизации и войны", - обосновал глава КНБО свою идею.
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