В Литве госслужащих хотят готовить к мобилизации - на всякий пожарный

Сделать обязательным курс гражданского сопротивления для госслужащих предложил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Лауринас Касчюнас.

Согласно зарегистрированной им поправке к закону о государственной службе, госслужащие, которые ранее не посещали программы мобилизации и мобилизации гражданского сопротивления, а также учебные программы военного времени, должны будут сделать это в течение года после поступления на госслужбу.