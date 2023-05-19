В Литве хотят переименовать Россию в Московию

Председатель комитета будущего в парламенте Литвы по имени Раймундас Лопата считает, что уже пора обсуждать это предложение.

"Мы намерены предложить более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны (России. - Ред.), чем великорусский нарратив, с которым она закрепилась в сознании европейцев, и проясним, как было бы лучше называть страну - Россией или Московией", - заявил Лопата журналистам.