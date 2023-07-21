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В Литве хотят сажать пожизненно за госпереворот
В Литве хотят сажать пожизненно за госпереворот. А госпереворот могут готовить пророссийски настроенные литовцы
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил наказывать пожизненным заключением за организацию госпереворота.
В настоящее время максимальное наказание за это преступление составляет 20 лет лишения свободы.
Согласно проекту, сотрудничество с оккупационной властью должно наказываться лишением свободы на срок до 15 лет вместо нынешних пяти лет, а участие в деятельности антиконституционных групп и организаций - лишением свободы на срок от пяти до 15 лет. В настоящее время за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
По мнению Науседы, существует опасность того, что как пророссийски настроенные литовские граждане, так и российские граждане в Литве могут посягнуть на независимость, территориальную целостность и конституционный строй литовского государства.
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