Министерство науки, образования и спорта недовольно тем, что в учебниках по русскому языку для 6-12 классов учеников приглашают отправиться в путешествие по России, посетить Крым, а сама Россия "представлена как демократическое государство".



Издатели учебников указали, что с началом СВО продажа учебников остановлена.



Однако у ведомства нет возможности быстро заменить книги.



Сейчас учителям рекомендуют комментировать "спорные" для литовской повестки темы и "критически оценивать" содержание учебника.



Напомним, русский как второй иностранный язык изучают более 110 тысяч или 75 % учеников 6-12 классов литовских школ.



А то вдруг узнают, что в России жизнь лучше, чем в "процветающей" Европе.

