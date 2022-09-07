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В Литве началась борьба с учебниками по русскому языку
Министерство науки, образования и спорта недовольно тем, что в учебниках по русскому языку для 6-12 классов учеников приглашают отправиться в путешествие по России, посетить Крым, а сама Россия "представлена как демократическое государство".
Издатели учебников указали, что с началом СВО продажа учебников остановлена.
Однако у ведомства нет возможности быстро заменить книги.
Сейчас учителям рекомендуют комментировать "спорные" для литовской повестки темы и "критически оценивать" содержание учебника.
Напомним, русский как второй иностранный язык изучают более 110 тысяч или 75 % учеников 6-12 классов литовских школ.
А то вдруг узнают, что в России жизнь лучше, чем в "процветающей" Европе.
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