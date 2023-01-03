В Литве продолжают расти цены на продукты

В декабре в Литве средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страныподорожала за месяц на 2,4 %, а за год - на целых 36,4 %.

По данным портала мониторинга цен, из 52 товаров подорожали 50. Среди них бананы, яйца, самый дешевый ферментированный сыр, морская щука, колбаса, сахар, самая дешевая сметана, томатный сок, макароны.