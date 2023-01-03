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В Литве продолжают расти цены на продукты
В декабре в Литве средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страныподорожала за месяц на 2,4 %, а за год - на целых 36,4 %.
По данным портала мониторинга цен, из 52 товаров подорожали 50. Среди них бананы, яйца, самый дешевый ферментированный сыр, морская щука, колбаса, сахар, самая дешевая сметана, томатный сок, макароны.
Цены лишь на два товара несколько снизились - на рис и на самый дешевый чай.
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