В Литве жители сами ремонтируют тротуары

В Вильнюсе так долго никто не заделывал ямы на тротуаре, что горожане решили заняться проблемой самостоятельно: использовали цемент для заделывания дыр.



Вскоре, правда, муниципалитет очнулся - все же занялся ремонтом дорог и переделал тротуар.



"В этом году на ул. Видуно уже начат ремонт тротуара. Сейчас работы проводят от ул. Смалинес до ул. Папилену, работы завершат до 15 октября", - указал муниципалитет.



Как сообщают литовские СМИ, потом будет проведен ремонт тротуара на ул. Папилену до ул. Истутес. Эти работы планируют завершить до конца ноября.



А насколько плохие дороги в вашем городе?