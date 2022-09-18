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В Литве жители сами ремонтируют тротуары
В Вильнюсе так долго никто не заделывал ямы на тротуаре, что горожане решили заняться проблемой самостоятельно: использовали цемент для заделывания дыр.
Вскоре, правда, муниципалитет очнулся - все же занялся ремонтом дорог и переделал тротуар.
"В этом году на ул. Видуно уже начат ремонт тротуара. Сейчас работы проводят от ул. Смалинес до ул. Папилену, работы завершат до 15 октября", - указал муниципалитет.
Как сообщают литовские СМИ, потом будет проведен ремонт тротуара на ул. Папилену до ул. Истутес. Эти работы планируют завершить до конца ноября.
А насколько плохие дороги в вашем городе?
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