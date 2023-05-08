В Литву возвращаются забытые болезни

Жители Европы стали реже прививаться. Это привело к тому, что не только коронавирус, но и другие болезни стали поднимать голову. Первые тревожные сигналы вызывает дифтерия, которая начала распространяться в Европе в прошлом году, а вакцинация против нее идет все медленнее - зарегистрирован 371 случай. Инфекционисты предупреждают, что вспышка инфекции может достичь и Прибалтики.



По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала 2022 г. по февраль 2023 г. зарегистрировано 371 случай дифтерии.



"Не исключено, что эти заболевания могут встречаться и у наших соседей: Эстонии, Латвии. В Литве также реально столкнуться с проблемой дифтерии. Дифтерия передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться очень легко", - сказала специалист по инфекционным заболеваниям Вилия Петрулене.



По ее словам, дифтерия и столбняк чаще встречаются в бедных странах, а также там, где мал охват вакцинации. Заразиться можно даже во время самого обычного отдыха в Европе, даже сидя в самолете, но если сделать человеку прививку от дифтерии и столбняка, заболевания можно избежать.



Вакцинация дифтерийным анатоксином предотвращает заболевание, но не останавливает циркуляцию дифтерии в обществе. По этой причине даже при отсутствии случаев дифтерии необходимо поддерживать максимально возможный объем вакцинации.



Дифтерия - это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией, которая вырабатывает яд и поражает слизистые оболочки горла и носа. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, включая поражение сердца и нервной системы, и может быть предотвращена вакцинацией.