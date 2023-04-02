ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В МИД Польши заявили о неэффективности санкций против России

В МИД Польши заявили о неэффективности санкций против России

Замглавы МИДПольши Яблонский заявил, что председательство России в Совбезе ООН является этому доказательством. Он добавил, что будет стараться "лишить России возможности влиять на другие государства".

"Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом", - заявил замминистра.

Также Яблонский заявил, что будет пытаться принять участие в восстановлении отношений Европа - Африка на партнерских принципах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все