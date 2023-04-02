В МИД Польши заявили о неэффективности санкций против России

Замглавы МИДПольши Яблонский заявил, что председательство России в Совбезе ООН является этому доказательством. Он добавил, что будет стараться "лишить России возможности влиять на другие государства".

"Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом", - заявил замминистра.