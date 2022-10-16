В Нидерландах школьникам подают на обед насекомых

Руководство нидерландских школ изменило привычный рацион питания учеников. Детей теперь кормят блюдами из жуков и прочих насекомых. Видео одного из таких "экспериментов" распространилось в сети.

А на десерт - куличики из песка, которые дети сами же и сделали на переменке. И на газе заодно экономия!